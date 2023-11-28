Цветы и сладости стали самыми популярными подарками у россиян ко Дню матери

В преддверии Дня матери аналитики провели исследование, чтобы выяснить, какие подарки россияне чаще всего приобретали к празднику. Традиционно на первом месте оказались цветы.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование маркетплейса Flowwow.

Так, в период с 24 по 26 ноября продажи букетов в России выросли на 49% по сравнению с праздничными днями прошлого года, а средний чек составил 2880 рублей, что на 17% больше, чем в 2022 году.

Вместе с тем выросли продажи кондитерских изделий — на 113% по сравнению с прошлым годом, а средний чек увеличился на 8%.

Также в качестве подарка ко Дню матери россияне выбирали живые растения, аромасвечи, бьюти-боксы и предметы декора.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.