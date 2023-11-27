Синоптик Леус предупредил о гололедице в Москве 28 ноября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что во вторник, 28 ноября, в Москве ожидается гололедица.

«Основная зона осадков миновала столицу в первой половине дня, температура заметно повысилась до +1…+2 °С, всё подтаяло. Ближе к полуночи столбики термометров начнут вновь опускаться в отрицательную часть температурной шкалы. При своём движении к северу циклон будет разворачиваться к Подмосковью и Москве уже своей тыловой, холодной частью», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, небольшие осадки в виде снега ещё возможны, но самый неприятный фактор для столичного региона на ближайшее время — это сильная гололедица, которая будет образовываться в течение ночи.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.