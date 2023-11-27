Названы самые популярные в России артисты в 2023 году

Согласно новому исследованию, чаще всего в 2023 году жители России слушали таких артистов, как ANNA ASTI, «Король и Шут», Artik & Asti, Zivert и NЮ.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аудиосервис «Звук».

Больше всего прослушиваний набрали песни «По барам» ANNA ASTI, «Позвони» DJ SMASH и NIVESTA, «Верю в тебя» ANNA ASTI, «Кукла колдуна» группы «Король и Шут» и WAKE UP! от Zivert.

Самыми музыкальными городами признаны Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что треть опрошенных граждан России (33%) считают, что SHAMAN является лучшим певцом года на российской эстраде, лучшей певицей года названа Полина Гагарина (19%).