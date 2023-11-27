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Херсонская область присоединилась к акции «Сохраним лес»

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Херсонская область стала 89-м субъектом, присоединившимся к акции «Сохраним лес».
Херсонская область присоединилась к акции «Сохраним лес»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на организаторов.

Центральное мероприятие состоялось в Скадовске 24 ноября. Волонтёры леса — местные жители и представители городской администрации — высадили 50 молодых деревьев.

«Леса имеют глобальное экологическое значение. Масштабы, которые каждый сезон достигает акция «Сохраним лес» по всей стране, позволяют увеличивать площади новых лесов. Хотелось бы особенно отметить готовность граждан нашей страны активно участвовать в поддержании благоприятной среды обитания, сохранении и приумножении наших лесов», — сказал замглавы Рослесхоза Александр Панфилов.

Ранее сообщалось, что флешмоб в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» пройдёт в Ямало-Ненецком автономном округе 27—30 ноября.

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