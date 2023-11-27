Морозы вернутся в Нижегородскую область в середине недели

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о морозах в Нижегородской области в середине недели.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Уже в среду, 29 ноября, днём будет -4…-9 °С, а в ночные часы — до -10 °С. Конечно, впереди ещё нас ждут и морозы, и настоящая русская зима», — сказала Мокеева.

Она также отметила, что циклон, который был зафиксирован на юге России в ночь на 27 ноября, не затронет Нижегородскую область.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ профессор Александр Кислов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.