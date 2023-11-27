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Снегопады продолжатся в Карелии 28—29 ноября

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Синоптики Карелии спрогнозировали интенсивные снегопады в регионе 28—29 ноября.
Снегопады продолжатся в Карелии 28—29 ноября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Ожидается, что за 28—29 ноября снежный покров увеличится по республике на 15—20 см, местами — на 35 см.

Также возможно усиление порывов восточного и северо-восточного ветров до 15—18 м/с, на водных объектах — до 20—24 м/с.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прокомментировал ситуацию с мощным циклоном, который обрушился на ряд российских регионов. По его словам, такое явление бывает раз в 30 лет.

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