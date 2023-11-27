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Гала-концерт подмосковного фестиваля удостоился престижной награды

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Гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках» занял второе место на международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
Гала-концерт подмосковного фестиваля удостоился престижной награды
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Мероприятие оценили в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие».

Церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде.

Всего в конкурсе участвовали свыше 600 проектов, из них 300 прошли в финал.

Ранее сообщалось, что проект реставрации и музеефикации Спасской башни Казанского кремля удостоен международной премии Golden Trezzini Awards.

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