Гала-концерт подмосковного фестиваля удостоился престижной награды
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
Мероприятие оценили в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие».
Церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде.
Всего в конкурсе участвовали свыше 600 проектов, из них 300 прошли в финал.
Ранее сообщалось, что проект реставрации и музеефикации Спасской башни Казанского кремля удостоен международной премии Golden Trezzini Awards.