Гала-концерт подмосковного фестиваля удостоился престижной награды

Гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках» занял второе место на международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Мероприятие оценили в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие».

Церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде.

Всего в конкурсе участвовали свыше 600 проектов, из них 300 прошли в финал.

Ранее сообщалось, что проект реставрации и музеефикации Спасской башни Казанского кремля удостоен международной премии Golden Trezzini Awards.