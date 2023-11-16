Проект реставрации Спасской башни Казанского Кремля получил международную премию

Проект реставрации и музеефикации Спасской башни Казанского Кремля удостоен международной премии Golden Trezzini Awards.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Telegram-канал музея-заповедника.

Церемония награждения прошла в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Реконструкция Спасской башни названа лучшим реализованным проектом реставрации.

В конкурсе Golden Trezzini Awards в 2023 году принимали участие 1200 проектов из 70 стран.

Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.