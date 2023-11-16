Проект реставрации Спасской башни Казанского Кремля получил международную премию
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Telegram-канал музея-заповедника.
Церемония награждения прошла в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Реконструкция Спасской башни названа лучшим реализованным проектом реставрации.
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