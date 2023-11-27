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Синоптики предупредили о похолодании в Удмуртии на неделе

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В пресс-службе Гидрометцентра Удмуртии сообщили, что на этой неделе на территории республики ожидается похолодание, местами до -17 °С.
Синоптики предупредили о похолодании в Удмуртии на неделе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».   

Во вторник, 28 ноября, в регионе прогнозируется снег и мокрый снег, которые продолжатся и в среду, 29 ноября. На дорогах ожидается гололедица.

В среду ночью и днём столбик термометра покажет -2...-7 °С. В ночь на 30 ноября температура опустится до -7...-12 °С, днём не превысит -5...-10 °С.

В ночь на 1 декабря похолодает до -7…-12 °С, в западных и юго-западных районах — до -13…-17 °С. Днём -5…-10 °С.

По предварительным данным, в выходные ожидается снежная погода.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве на этой неделе будут наблюдаться перепады температуры из-за очередного южного циклона.

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