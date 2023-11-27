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Собянин: для уборки снега в Москве дополнительно привлекут до 12 тысяч человек

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для уборки снега в столице дополнительно привлекут до 12 тыс. человек.
Собянин: для уборки снега в Москве дополнительно привлекут до 12 тысяч человек
  • РИА Новости

Как отметил глава города в своём Telegram-канале, погодные условия достаточно тяжёлые, коммунальщики работают на пределе своих сил.

«Поэтому я принял решение привлечь ещё около 10—12 тыс. сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала», «Мосгаза», чтобы активно убирать снег и наводить порядок», — отметил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве на этой неделе будут наблюдаться перепады температур из-за очередного южного циклона.

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