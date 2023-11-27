В России пройдут праздничные концерты, посвящённые Году педагога и наставника

С 30 ноября по 13 декабря в восьми федеральных округах России пройдут праздничные концерты, посвящённые Году педагога и наставника.

Данные концерты подведут итоги года и станут торжественным финалом в череде праздничных мероприятий, призванных отметить особую роль учителя в современной России.

Уточняется, что в торжественных мероприятиях примут участие полномочные представители президента России, губернаторы и другие официальные лица, которые вручат награды и благодарственные письма самым достойным представителям профессии, которые будут гостями мероприятий.

В праздничных концертах примут участие народные артисты Лариса Долина и Игорь Бутман со своими ансамблями.

Ранее на портале «Узнай Москву» опубликован маршрут, посвящённый Дню учителя. Он рассказывает о великих педагогах.