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В России пройдут праздничные концерты, посвящённые Году педагога и наставника

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С 30 ноября по 13 декабря в восьми федеральных округах России пройдут праздничные концерты, посвящённые Году педагога и наставника.
В России пройдут праздничные концерты, посвящённые Году педагога и наставника
  • РИА Новости

Данные концерты подведут итоги года и станут торжественным финалом в череде праздничных мероприятий, призванных отметить особую роль учителя в современной России.

Уточняется, что в торжественных мероприятиях примут участие полномочные представители президента России, губернаторы и другие официальные лица, которые вручат награды и благодарственные письма самым достойным представителям профессии, которые будут гостями мероприятий.

В праздничных концертах примут участие народные артисты Лариса Долина и Игорь Бутман со своими ансамблями. 

Ранее на портале «Узнай Москву» опубликован маршрут, посвящённый Дню учителя. Он рассказывает о великих педагогах.

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