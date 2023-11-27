Собянин: услугами цифровой киноплатформы воспользовались 400 раз с сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.
С помощью нового сервиса можно забронировать локацию для съёмок, подобрать оборудование и реквизит, а также подать заявку на грант правительства Москвы, уточнил Собянин.
За это время около 238 заявок было связано с бронированием локаций для съёмок. Всего на платформе можно выбрать более 520 объектов, среди которых — улицы, усадьбы, особняки, музеи и библиотеки, вузы, школы, больницы, промышленные предприятия и т. д.
Помимо этого, пользователи могут забронировать одну из 12 студийных площадок с 83 павильонами в трёх кластерах — МЕТМАШ, кинопарке «Москино» и Киностудии имени М. Горького.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичному проекту «Московское кино в школе» исполнилось пять лет.