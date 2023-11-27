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Собянин: услугами цифровой киноплатформы воспользовались 400 раз с сентября

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что услугами Московской цифровой киноплатформы — единого сервиса по организации кино-, теле- и видеосъёмок — воспользовались в столице около 400 раз с сентября этого года.
Собянин: услугами цифровой киноплатформы воспользовались 400 раз с сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

С помощью нового сервиса можно забронировать локацию для съёмок, подобрать оборудование и реквизит, а также подать заявку на грант правительства Москвы, уточнил Собянин.

За это время около 238 заявок было связано с бронированием локаций для съёмок. Всего на платформе можно выбрать более 520 объектов, среди которых — улицы, усадьбы, особняки, музеи и библиотеки, вузы, школы, больницы, промышленные предприятия и т. д.

Помимо этого, пользователи могут забронировать одну из 12 студийных площадок с 83 павильонами в трёх кластерах — МЕТМАШ, кинопарке «Москино» и Киностудии имени М. Горького.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичному проекту «Московское кино в школе» исполнилось пять лет.

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