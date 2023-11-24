Межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства состоится в Твери
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Среди участников — детско-юношеские, молодёжные и взрослые любительские коллективы из Тверской области, Санкт-Петербурга, Башкирии, Архангельской, Калининградской, Калужской, Ленинградской и Ростовской областей.
Будут представлены спектакли в разных жанрах. Также запланированы творческие встречи и мастер-классы.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Театральный «Москвич» откроется 25 ноября.