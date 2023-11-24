RT в Telegram
Подпишись

Межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства состоится в Твери

Короткая ссылка
Межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Тверской ангажемент» состоится в Твери 26—27 ноября.
Межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства состоится в Твери
  • Gettyimages.ru
  • © Nikolay Tsuguliev

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Среди участников — детско-юношеские, молодёжные и взрослые любительские коллективы из Тверской области, Санкт-Петербурга, Башкирии, Архангельской, Калининградской, Калужской, Ленинградской и Ростовской областей.

Будут представлены спектакли в разных жанрах. Также запланированы творческие встречи и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Театральный «Москвич» откроется 25 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить