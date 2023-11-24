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Фестиваль «Театральный «Москвич» откроется 25 ноября

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В Москве с 25 ноября по 3 декабря 2023 года в Культурном центре ЗИЛ и Фонде Андрея Чеглакова пройдёт фестиваль «Театральный «Москвич».
Фестиваль «Театральный «Москвич» откроется 25 ноября

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по актёрскому мастерству, импровизации, сценической речи и работе с телом, а также выставки и театральные постановки.

27 ноября в Культурном центр ЗИЛ пройдут открытые фестивальные показы, по результатам которых определят лауреатов в номинациях «Лучшая театральная постановка», «Лучшая сценография», «Лучший актёр», «Лучшая актриса» и др.

До 3 декабря в торговом центре «Мост» будет работать выставка «Магия театра».

Ранее сообщалось, что в Самарской области в 2024 году впервые состоится фестиваль «Музыкальное сердце театра».

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