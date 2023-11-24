Фестиваль «Театральный «Москвич» откроется 25 ноября
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по актёрскому мастерству, импровизации, сценической речи и работе с телом, а также выставки и театральные постановки.
27 ноября в Культурном центр ЗИЛ пройдут открытые фестивальные показы, по результатам которых определят лауреатов в номинациях «Лучшая театральная постановка», «Лучшая сценография», «Лучший актёр», «Лучшая актриса» и др.
До 3 декабря в торговом центре «Мост» будет работать выставка «Магия театра».
Ранее сообщалось, что в Самарской области в 2024 году впервые состоится фестиваль «Музыкальное сердце театра».