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Кинолог Голубев посоветовал заключать договор при покупке породистой собаки

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы по покупке породистой собаки. По его словам, проверенного заводчика можно найти на крупных выставках и через опытных собаководов, а так называемых щенячьих ферм лучше избегать.
Кинолог Голубев посоветовал заключать договор при покупке породистой собаки
  • Gettyimages.ru
  • © Sally Anscombe

В беседе с «Радио 1» Голубев рекомендовал составить договор купли-продажи, в котором нужно прописать кличку щенка, под которой он зарегистрирован в родословной книге РКФ, дату рождения, номер клейма и при наличии номер чипа.

В документе также можно указать пол щенка, породу, номера родословных родителей.

Вместе с собакой покупатель должен получить ветеринарный паспорт с отметками о первичной вакцинации и датой обработки от паразитов, а также метрику щенка. Кроме того, у питомца должно быть клеймо.

Ранее Владимир Голубев рассказал о последствиях применения физической силы и грубости при дрессировке собак.

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