Кинолог Голубев посоветовал заключать договор при покупке породистой собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы по покупке породистой собаки. По его словам, проверенного заводчика можно найти на крупных выставках и через опытных собаководов, а так называемых щенячьих ферм лучше избегать.

В беседе с «Радио 1» Голубев рекомендовал составить договор купли-продажи, в котором нужно прописать кличку щенка, под которой он зарегистрирован в родословной книге РКФ, дату рождения, номер клейма и при наличии номер чипа.

В документе также можно указать пол щенка, породу, номера родословных родителей.

Вместе с собакой покупатель должен получить ветеринарный паспорт с отметками о первичной вакцинации и датой обработки от паразитов, а также метрику щенка. Кроме того, у питомца должно быть клеймо.

Ранее Владимир Голубев рассказал о последствиях применения физической силы и грубости при дрессировке собак.