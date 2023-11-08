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Кинолог Голубев предостерёг от применения агрессивных методов дрессировки

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о последствиях применения физической силы и грубости при дрессировке собак.
Кинолог Голубев предостерёг от применения агрессивных методов дрессировки
  • Gettyimages.ru

«Если хозяин постоянно запугивает и пытается доминировать над собакой, в итоге он получит запуганного, агрессивного и непослушного питомца», — заявил кинолог в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, методы дрессировки должны подходить питомцу. Удовольствие от общения должны получать и хозяин, и собака.

«Пробуйте заинтересовывать собаку, ориентируясь на характер, потребности и породные особенности, а не пытаться заставлять делать то, что вы хотите», — отметил Голубев.

Также он обратил внимание на тот факт, что доминировать друг над другом могут лишь представители одного и того же вида, а хозяин и собака принадлежат к разным видам.

«Если хозяин будет применять агрессивные методы дрессировки, это чревато тем, что рядом с ним будет жить пугливый и агрессивный питомец. Из-за постоянного нахождения в стрессе животное будет бояться человека и пытаться себя защитить — это может повлечь открытый конфликт, который закончится агрессией собаки», — заключил Голубев.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что делать при встрече со стаей бродячих собак.

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