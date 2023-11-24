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День удмуртского языка отметят 27 ноября в Удмуртии

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День удмуртского языка отпразднуют в понедельник, 27 ноября, в Удмуртии. Программа предусматривает ряд тематических мероприятий.
День удмуртского языка отметят 27 ноября в Удмуртии
  • Gettyimages.ru
  • © Alx_Yago

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Язык народа — это ключевой элемент национальной идентичности. Сохранение и развитие удмуртского особенно важно, так как он является неотъемлемой частью нашего культурного наследия», — заявил министр национальной политики региона Эдуард Петров.

Запланированы лекции, выставки, мастер-классы, концерты, квесты, онлайн-акции.

Ранее сообщалось, что Дни культуры финно-угорских и самодийских народов состоятся в Тюменской области. Они запланированы на период с 24 ноября по 9 декабря.

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