Дни культуры финно-угорских народов пройдут в Тюменской области

Дни культуры финно-угорских и самодийских народов состоятся в Тюменской области. Они запланированы на период с 24 ноября по 9 декабря.

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Об этом сообщает «Тюменская область сегодня». Гости мероприятий смогут познакомиться с различными культурами. К примеру, 24 ноября пройдёт День удмуртской культуры, 25 ноября — День культуры народа коми. Запланированы мастер-классы, концерты, круглые столы, выставки, ярмарки и дегустации. Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Большой этнографический диктант на очных площадках в Удмуртии написали более 6,7 тыс. человек. Акция проходила с 3 по 8 ноября.