Учёные создали виртуальный тур «Археология Георгиевского собора»

Специалисты Института археологии РАН создали виртуальный тур «Археология Георгиевского собора».

Об этом сообщает «Российская газета».

Цифровой портрет Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде Великом опубликован на сайте института.

«Данные многолетних исследований легли в основу виртуального тура и позволили построить не просто красочную экскурсию, но получить многомерный «портрет» собора, причём развивающийся во времени, от ранних этапов его существования до современности», — заявила учёный секретарь Института археологии РАН Марина Вдовиченко.

Археологические раскопки ведутся на объекте с 2013 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге представили концепцию развития Музея археологии.