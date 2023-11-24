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Учёные создали виртуальный тур «Археология Георгиевского собора»

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Специалисты Института археологии РАН создали виртуальный тур «Археология Георгиевского собора».
Учёные создали виртуальный тур «Археология Георгиевского собора»
  • РИА Новости
  • © М. Юрченко

Об этом сообщает «Российская газета».

Цифровой портрет Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде Великом опубликован на сайте института.

«Данные многолетних исследований легли в основу виртуального тура и позволили построить не просто красочную экскурсию, но получить многомерный «портрет» собора, причём развивающийся во времени, от ранних этапов его существования до современности», — заявила учёный секретарь Института археологии РАН Марина Вдовиченко.

Археологические раскопки ведутся на объекте с 2013 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге представили концепцию развития Музея археологии.

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