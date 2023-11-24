Учёные создали виртуальный тур «Археология Георгиевского собора»
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Российская газета».
Цифровой портрет Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде Великом опубликован на сайте института.
«Данные многолетних исследований легли в основу виртуального тура и позволили построить не просто красочную экскурсию, но получить многомерный «портрет» собора, причём развивающийся во времени, от ранних этапов его существования до современности», — заявила учёный секретарь Института археологии РАН Марина Вдовиченко.
Археологические раскопки ведутся на объекте с 2013 года.
Ранее сообщалось, что в Петербурге представили концепцию развития Музея археологии.