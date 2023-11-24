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Синоптик Вильфанд: аномально низкое давление в Москве продержится неделю

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально низкое атмосферное давление в Москве, установившееся вследствие циклона, продержится неделю.
Синоптик Вильфанд: аномально низкое давление в Москве продержится неделю
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

В текущий момент синоптики фиксируют один из самых низких показателей за всю 145-летнюю историю наблюдений, поделился он в интервью телеканалу «Звезда».

«Экстремально низкое давление 719 мм сегодня, завтра оно повысится, но всё равно будет низкое — 730—732 мм, в воскресенье — 738 мм. А потом в понедельник опять до 730 мм. В общем, оно будет ниже обычных значений примерно на 16—18 мм ртутного столба», — пояснил Вильфанд.

По его словам, дневная температура в столице на выходных повысится до -1 °С. По ночам ожидается до -9 °С. При этом прогнозируется ветер и небольшой снег.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в воскресенье, 26 ноября, потеплеет до +1 °С.

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