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В Удмуртии ожидается потепление до +1 °С 26 ноября

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В Удмуртии в воскресенье, 26 ноября, потеплеет до +1 °С.
В Удмуртии ожидается потепление до +1 °С 26 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © FYMStudio

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 26 ноября в республике температура воздуха днём составит -4…+1 °С. Пройдёт мокрый снег. Во второй половине дня и в ночь на понедельник ожидается ледяной дождь. На дорогах гололёд.

В понедельник, 27 ноября, ночью — -1...-4 °С, днём — -1...+3 °С. На дорогах сохранится гололедица.

Также в ночные и утренние часы в выходные дни в отдельных районах возможен туман.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT поделился прогнозом погоды в Москве.

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