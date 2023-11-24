Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются снегопады и ледяной дождь

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT поделился прогнозом погоды в Москве.

По словам синоптика, сегодня в столице зафиксировано низкое давление, но во второй половине дня оно упадёт до показателей 717—718 мм ртутного столба, «что на 30—32 мм ниже нормального состояния».

Шувалов отмечает, что рост давления продлится до воскресенья, а потом оно снова упадёт из-за приближения южного циклона.

«В ночь на воскресенье начнутся осадки, которые по силе и интенсивности превысят то, что было ночью сегодня. Сегодня выпало за ночь 4 мм осадков. В субботу -6...-1 °С, ночь на воскресенье будет холодная, а днём мороз ослабнет. В понедельник снегопады 15—18 мм и сугробы подрастут, будет ледяной дождь в середине дня», — рассказал собеседник RT.

Ранее стало известно, что во Внукове, Домодедове и Шереметьеве по меньшей мере 38 авиарейсов задержано и ещё 12 отменено из-за снегопада.