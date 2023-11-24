RT в Telegram
Подпишись

В Ульяновской области ожидается усиление ветра до 20 м/с 25 ноября

Короткая ссылка
Синоптики спрогнозировали в Ульяновской области на 25 ноября сильный ветер до 20 м/с.
В Ульяновской области ожидается усиление ветра до 20 м/с 25 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

Согласно прогнозу, в субботу, 25 ноября, ночью -1…-6 °С. Днём -1...+3 °С. Местами небольшой мокрый снег, на отдельных участках дорог возможен гололёд.

В воскресенье, 26 ноября, ночью 0…-5 °С, днём 0…+5 °С.

Также стало известно, что в Тверской области в ночь на понедельник, 27 ноября, пройдёт сильный снегопад, который затянется на весь дальнейший день, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Утром и днём снег, в восточных районах с мокрым снегом, местами сильный, метель. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололёд. Усиление северо-восточного ветра в течение суток порывами 12—17 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы», — говорится в официальном сообщении ГУ МЧС по Тверской области.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT поделился прогнозом погоды в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить