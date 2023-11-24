В Ульяновской области ожидается усиление ветра до 20 м/с 25 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.
Согласно прогнозу, в субботу, 25 ноября, ночью -1…-6 °С. Днём -1...+3 °С. Местами небольшой мокрый снег, на отдельных участках дорог возможен гололёд.
В воскресенье, 26 ноября, ночью 0…-5 °С, днём 0…+5 °С.
Также стало известно, что в Тверской области в ночь на понедельник, 27 ноября, пройдёт сильный снегопад, который затянется на весь дальнейший день, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Утром и днём снег, в восточных районах с мокрым снегом, местами сильный, метель. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололёд. Усиление северо-восточного ветра в течение суток порывами 12—17 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы», — говорится в официальном сообщении ГУ МЧС по Тверской области.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT поделился прогнозом погоды в Москве.