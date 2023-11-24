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Ученики московских школ искусств получили более 27 тысяч наград за год

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Ученики столичных школ искусств и творческих колледжей получили более 27 тыс. наград за год, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ученики московских школ искусств получили более 27 тысяч наград за год

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, ученики принимали участие во многих конкурсах на базе отечественных и зарубежных площадок.

«Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках, в том числе в ОАЭ, странах СНГ, Европе и США», — сказал Собянин.

Среди лауреатов — ученики музыкальной школы №76, которые участвовали в концерте финального конкурса проекта Global Artists Debut Concert в Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что на государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году.

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