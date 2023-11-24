Ученики московских школ искусств получили более 27 тысяч наград за год

Ученики столичных школ искусств и творческих колледжей получили более 27 тыс. наград за год, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, ученики принимали участие во многих конкурсах на базе отечественных и зарубежных площадок.

«Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках, в том числе в ОАЭ, странах СНГ, Европе и США», — сказал Собянин.

Среди лауреатов — ученики музыкальной школы №76, которые участвовали в концерте финального конкурса проекта Global Artists Debut Concert в Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что на государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году.