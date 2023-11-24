Ветврач Широкожухова: собака может мёрзнуть на прогулке из-за нетипичной линьки
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Некоторые породы собак чувствительны к холоду, но это не единственная причина, по которой животное может мёрзнуть на улице, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».
Так, питомец может стать чувствительным к холоду из-за линьки, которая у многих собак, живущих в квартирах, может не зависеть от смены сезона, происходить чаще двух раз в год и длиться дольше.
Ещё один фактор, который делает собаку чувствительной к холоду, — неправильный рацион: при дефиците питательных веществ шерсть может выпадать, становиться сухой и ломкой, отметила Широкожухова.
Кроме того, особенно чувствительны к холоду могут быть щенки и пожилые собаки, добавила ветврач.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что хозяин собаки должен решить, допускать ли питомца на кровать, и всегда придерживаться установленных правил.