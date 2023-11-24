Режиссёр Лебедев рассказал о концерте памяти композитора Эдуарда Артемьева
В программе концерта заявлены композиции, которые Артемьев сам отбирал для своего юбилейного концерта в Государственном Кремлёвском дворце, поделился Лебедев в интервью «Российской газете».
«Но у нас будет больше музыки из кино. Её исполнит Российский государственный оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки, который часто записывал произведения Артемьева для кино», — отметил режиссёр.
По его словам, также прозвучит «Посвящение Артемьеву», написанное его учеником Артёмом Васильевым.
Эдуард Артемьев — автор музыки для более чем 200 кинофильмов и мультфильмов, таких как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис», «Раба любви».
Композитор скончался в возрасте 85 лет 29 декабря.
В октябре стало известно, что на 62-м году жизни умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин.