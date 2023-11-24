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Режиссёр Лебедев рассказал о концерте памяти композитора Эдуарда Артемьева

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Кинорежиссёр Николай Лебедев рассказал о готовящемся концерте-посвящении Эдуарду Артемьеву, автору музыки для его фильмов «Легенда № 17» и «Нюрнберг», по случаю первой годовщины со дня смерти композитора.

В программе концерта заявлены композиции, которые Артемьев сам отбирал для своего юбилейного концерта в Государственном Кремлёвском дворце, поделился Лебедев в интервью «Российской газете».

«Но у нас будет больше музыки из кино. Её исполнит Российский государственный оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки, который часто записывал произведения Артемьева для кино», — отметил режиссёр.

По его словам, также прозвучит «Посвящение Артемьеву», написанное его учеником Артёмом Васильевым.

Эдуард Артемьев — автор музыки для более чем 200 кинофильмов и мультфильмов, таких как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис», «Раба любви».

Композитор скончался в возрасте 85 лет 29 декабря.

В октябре стало известно, что на 62-м году жизни умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин.

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