Половина россиян назвали кофе любимым согревающим напитком

Новое исследование показало, что почти половина россиян (48%) выбирают кофе в качестве согревающего напитка.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Ленты Онлайн».

Также выяснилось, что 42% респондентов предпочитают зерновой кофе. Молотый и растворимый выбрали 27% опрошенных.

Кроме того, стало известно, что кофе с молоком любят почти 60% принявших участие в опросе.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма — его недостаток может привести к снижению иммунитета и росту сердечно-сосудистых заболеваний.