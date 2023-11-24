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Половина россиян назвали кофе любимым согревающим напитком

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Новое исследование показало, что почти половина россиян (48%) выбирают кофе в качестве согревающего напитка.
Половина россиян назвали кофе любимым согревающим напитком
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Ленты Онлайн».

Также выяснилось, что 42% респондентов предпочитают зерновой кофе. Молотый и растворимый выбрали 27% опрошенных.

Кроме того, стало известно, что кофе с молоком любят почти 60% принявших участие в опросе.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма — его недостаток может привести к снижению иммунитета и росту сердечно-сосудистых заболеваний.

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