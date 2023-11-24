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Синоптики: самая холодная погода в выходные будет в Омске и Петербурге

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По прогнозу синоптиков в выходные, 25 — 26 ноября, самая холодная погода будет в Санкт-Петербурге и Омске и Иркутске.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».

В этих городах температура воздуха ожидается -6...-8 °С.

В Москве в субботу, 25 ноября, -2 °С, выпадет небольшой снег. В воскресенье, 26 ноября, днём -3 °С,вечером -5 °С, возможен снег.

В то же время на юге страны — в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону воздух прогреется до +11...+20 °С, передаёт Life.ru.

Ранее сообщалось, в Ставропольском крае с 24 ноября ожидаются заморозки до -5 °С.

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