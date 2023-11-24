Синоптики: самая холодная погода в выходные будет в Омске и Петербурге
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».
В этих городах температура воздуха ожидается -6...-8 °С.
В Москве в субботу, 25 ноября, -2 °С, выпадет небольшой снег. В воскресенье, 26 ноября, днём -3 °С,вечером -5 °С, возможен снег.
В то же время на юге страны — в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону воздух прогреется до +11...+20 °С, передаёт Life.ru.
Ранее сообщалось, в Ставропольском крае с 24 ноября ожидаются заморозки до -5 °С.