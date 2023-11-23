В Ставропольском крае ожидаются заморозки

В Ставропольском крае с 24 ноября ожидаются заморозки до -5 °С.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в четверг, 23 ноября, днём +5 °С, дождь, снегопад, на дорогах гололёд.

В ночь на пятницу, 24 ноября, похолодает до -5 °С, выпадет снег. Днём — до +12 °С. Порывы ветра — до 18 м/с.

В субботу, 25 ноября, днём +15 °С, ожидается дождь.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, стоит ли ожидать устойчивого снежного покрова на Новый год в Москве.