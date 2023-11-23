RT в Telegram
Подпишись

В Ставропольском крае ожидаются заморозки

Короткая ссылка
В Ставропольском крае с 24 ноября ожидаются заморозки до -5 °С.
В Ставропольском крае ожидаются заморозки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в четверг, 23 ноября, днём +5 °С, дождь, снегопад, на дорогах гололёд.

В ночь на пятницу, 24 ноября, похолодает до -5 °С, выпадет снег. Днём — до +12 °С. Порывы ветра — до 18 м/с.

В субботу, 25 ноября, днём +15 °С, ожидается дождь.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, стоит ли ожидать устойчивого снежного покрова на Новый год в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить