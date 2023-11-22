Синоптик Шувалов: в Москве велика вероятность образования сугробов к Новому году

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, стоит ли ожидать устойчивого снежного покрова на Новый год в Москве.

По словам специалиста, вероятность образования снежных сугробов к Новому году весьма велика.

«В среднем по климатическим данным к этому времени года средняя высота составляет обычно 21—23 см. Нет особо больших предпосылок к тому, чтобы (было иначе. — RT). Я не знаю, будет ли он именно такой — 21—23 см высотой. Но по характеру атмосферных процессов, даже несмотря на то что вторая половина декабря ожидается выше нормы, всё равно запаса (выпавшего. — RT) снега в конце ноября и первой половине декабря вполне достаточно», — отметил Шувалов.

Синоптик добавил, что Новый год жители Москвы будут встречать с «достойным снежным покровом».

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