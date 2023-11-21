Профессор Переведенцев спрогнозировал холодный декабрь в Татарстане

Профессор Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев рассказал о погоде в Татарстане. По его словам, характер погоды в регионе остаётся довольно неустойчивым, республика переходит в «предзимье».

В беседе с inkazan.ru эксперт отмети, что в ближайшие дни прогнозируется холод, но затем вновь возможно потепление.

«Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, декабрь будет холодным, ниже климатической нормы, поэтому будем считать, что к нам уже пришла зимняя погода», — сказал Переведенцев.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что ветер 33 м/с и выше считается ураганным.