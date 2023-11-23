В Пермском крае ожидается гололедица и изморозь 24 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», днём 24 ноября в отдельных районах Пермского края ожидаются гололёдно-изморозевые отложения», — рассказали в ведомстве.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, в том числе не парковать автомобили рядом с линиями электропередачи.
Тем временем в Удмуртии к вечеру пятницы местами ожидается мокрый снег, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.
«В ночь на субботу и в её дневные часы пройдут умеренные осадки, ситуация усугубится порывистым ветром. Температурный фон начнёт повышаться», — сообщили синоптики.
Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в пятницу, 24 ноября.