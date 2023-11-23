В Пермском крае ожидается гололедица и изморозь 24 ноября

В Пермском крае в пятницу, 24 ноября, ожидается гололедица и изморозь.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», днём 24 ноября в отдельных районах Пермского края ожидаются гололёдно-изморозевые отложения», — рассказали в ведомстве.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, в том числе не парковать автомобили рядом с линиями электропередачи.

Тем временем в Удмуртии к вечеру пятницы местами ожидается мокрый снег, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«В ночь на субботу и в её дневные часы пройдут умеренные осадки, ситуация усугубится порывистым ветром. Температурный фон начнёт повышаться», — сообщили синоптики.

Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в пятницу, 24 ноября.