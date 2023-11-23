Синоптик Шепоренко ожидает окончания снегопадов в Свердловской области 24 ноября

Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в пятницу, 24 ноября.

«Снег уже потихоньку слабеет: ночью он ещё сохранится, днём будет небольшой перерыв. Завтра такого интенсивного снегопада не будет. Циклон будет уходить, терять свою силу, осадков будет всё меньше и меньше», — отметила Шепоренко в беседе с URA.RU.

Она также добавила, что ожидаются две холодные ночи подряд с температурой воздуха до -10...-15 °С, а потом придёт волна тепла.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, стоит ли ожидать устойчивого снежного покрова на Новый год в Москве.