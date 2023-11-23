Актёр Шведов рассказал о съёмках в сериале «Оборотень»

Актёр Денис Шведов рассказал подробности о съёмках в сериале «Оборотень», в котором он сыграл главную роль.

«Моя благодарность постановщику трюков Алексею Абрахманову. Всё то зрелищное, что есть в этом фильме, — его заслуга. Я ходил к нему на тренировки недели три. Мы готовили трюки, драки. А затем уже снимали», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, самым неожиданным предложением было драться с помощью банковской карты и картинной рамы.

«Это последнее, что пришло бы мне лично в голову. Или хрустальные подвески, становящиеся оружием», — сообщил Шведов.

Ещё одним испытанием для съёмочной группы стала погода в зимнем Санкт-Петербурге. В частности, работа проходила на территории Кронштадтского форта.

«Там не спасает никакое утепление. Как бы ты ни оделся, каких бы согревающих штук ни подложил — ничего не работает. Удивительно красивое место, но беспощадное ко всей съёмочной группе», — добавил актёр.

Ранее актёр Юрий Стоянов рассказал о своём графике съёмок на ближайшие годы.