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Юрий Стоянов рассказал о новых проектах

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Актёр Юрий Стоянов рассказал о своём графике съёмок на ближайшие годы.
Юрий Стоянов рассказал о новых проектах
  • РИА Новости

«Есть такое дело — я всё время работаю. Я никогда не снимаюсь одновременно в нескольких проектах, даже в двух сразу. Поэтому мне всегда легко ответить, где конкретно снимаюсь», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, в настоящее время он снимается в комедийном сериале с рабочим названием «Самозанятые» (ещё один вариант — «Удивительный мир инженера Лужина»).

«Весной будем снимать сериал «Мамонты», после я войду в третий сезон сериала «Вампиры средней полосы». У меня график съёмок расписан до осени 2025 года», — отметил Стоянов.

Как сообщил актёр, он также готовит к изданию книгу «Игра в городки» и работает над новой виниловой пластинкой своих песен.

Ранее режиссёр, народный артист России Алексей Учитель рассказал, что съёмки полнометражного художественного фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024-го и завершатся летом того же года.

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