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Алексей Учитель: съёмки фильма о Шостаковиче стартуют в 2024 году

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Режиссёр, народный артист России Алексей Учитель рассказал, что съёмки полнометражного художественного фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024-го и завершатся летом того же года.

В беседе с газетой «Известия» режиссёр картины назвал её непростой.

«Несколько временных периодов: 20-е, 30-е, 40-е, 70-е годы. Нью-Йорк и другие города. То есть он довольно дорогостоящий, не комедия, не сказка, есть проблемы, скажем так, с полным финансированием. Но этот вопрос мы скоро решим», — поделился Учитель.

По его словам, уже снят пробный эпизод с актёром, который будет исполнять главную роль. Его имя пока не разглашается.

Ранее народный артист России Виктор Сухоруков в беседе с НСН рассказал о съёмках в комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов», главную роль в которой сыграл Юрий Стоянов.

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