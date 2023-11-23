Диетолог Разарёнова: не стоит принимать витамин D без назначения врача
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В беседе с «Радио 1» она также отметила, что наиболее надёжным источником витамина в зимний период является его приём с пищей.
«Некоторые продукты, богатые витамином D, включают жирные рыбы, такие как лосось, сардины, жирные молочные продукты, например, творог, йогурт, яичные желтки и грибы», — сказала эксперт.
По её словам, для получений рекомендаций по приёму витаминных добавок лучше обратиться к специалисту.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.