МЧС выпустило штормовое предупреждение по ЯНАО
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.
Сила северо-восточного ветра будет различаться в зависимости от района. Так, в Надымском и Пуровском районах порывы будут достигать 15—18 м/с, в Ямальском и Тазовском — 15—20 м/с, в других — 8—13 м/с.
Жителей округа попросили соблюдать меры предосторожности.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о сложных погодных условиях в Москве в ближайшие дни. По его словам, в городе ожидаются снегопады, а также гололедица, не исключён ледяной дождь.