МЧС выпустило штормовое предупреждение по ЯНАО

В ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что в пятницу, 24 ноября, в регионе ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Сила северо-восточного ветра будет различаться в зависимости от района. Так, в Надымском и Пуровском районах порывы будут достигать 15—18 м/с, в Ямальском и Тазовском — 15—20 м/с, в других — 8—13 м/с.

Жителей округа попросили соблюдать меры предосторожности.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о сложных погодных условиях в Москве в ближайшие дни. По его словам, в городе ожидаются снегопады, а также гололедица, не исключён ледяной дождь.