Синоптик Шувалов спрогнозировал снегопады и ледяной дождь в Москве на неделе
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Снегопад начнётся в четверг, 23 ноября, во второй половине дня из-за тёплого фронта антициклона, и продолжится 24-го.
«Сильный снег ожидает жителей столицы в ночь с воскресенья на понедельник, 26—27 ноября. В это время количество осадков может достичь 15 мм, а порывы ветра составят до 17 м/с», — поделился специалист в интервью «Вечерней Москве».
Кроме того, тёплый фронт принесёт и повышение температуры воздуха. Это может привести к образованию гололедицы на дорогах к понедельнику, 27 ноября.
Есть вероятность ледяного дождя, цитирует Шувалова радиостанция «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае с 24 ноября ожидаются заморозки до -5 °С.