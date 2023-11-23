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Синоптик Шувалов спрогнозировал снегопады и ледяной дождь в Москве на неделе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о сложных погодных условиях в Москве в ближайшие дни. По его словам, в городе ожидаются снегопады, а также гололедица, не исключён ледяной дождь.
Синоптик Шувалов спрогнозировал снегопады и ледяной дождь в Москве на неделе
  • Gettyimages.ru

Снегопад начнётся в четверг, 23 ноября, во второй половине дня из-за тёплого фронта антициклона, и продолжится 24-го.

«Сильный снег ожидает жителей столицы в ночь с воскресенья на понедельник, 26—27 ноября. В это время количество осадков может достичь 15 мм, а порывы ветра составят до 17 м/с», — поделился специалист в интервью «Вечерней Москве».

Кроме того, тёплый фронт принесёт и повышение температуры воздуха. Это может привести к образованию гололедицы на дорогах к понедельнику, 27 ноября.

Есть вероятность ледяного дождя, цитирует Шувалова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае с 24 ноября ожидаются заморозки до -5 °С.

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