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Жители Башкирии увидят на ночном небе Юпитер и Луну рядом друг с другом

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В Башкирии в ночь с 25 на 26 ноября на небе можно будет наблюдать Юпитер и Луну, находящихся рядом друг с другом.
Жители Башкирии увидят на ночном небе Юпитер и Луну рядом друг с другом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Уфимский планетарий.

Отмечается, что оба космических объекта будут видны на юго-востоке в созвездии Овна. Юпитер будет находиться ниже и правее относительно Луны.

Наблюдать это редкое явление можно будет до утра, пока оба объекта не скроются за горизонтом.

Ранее лектор Нижегородского планетария им. Гречко Алексей Киселёв, старший преподаватель кафедры физики, математики и физико-математического образования Мининского университета, объяснил, почему температура поверхности Луны оказалась выше ожидаемой.

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