Физик Киселёв объяснил природу высокой температуры на поверхности Луны

Лектор Нижегородского планетария им. Гречко Алексей Киселёв, старший преподаватель кафедры физики, математики и физико-математического образования Мининского университета, объяснил, почему температура поверхности Луны оказалась выше ожидаемой.

Температура поверхности Луны составляет примерно от +120 °С на дневной стороне и до -100 °С — на ночной, объяснил специалист в интервью ИА «Время Н».

По его словам, в приполярных районах солнечный свет падает под большим углом, поэтому ожидалось, что температура поверхности спутника Земли будет в пределах +20…+30 °С при дневном освещении.

Оказалось, что температура поверхности выше ожидаемой, резюмировал Киселёв, подчеркнув, что поверхность Луны покрыта реголитом — пористым природным материалом с очень низкой теплопроводностью.

Ранее Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные о южном полюсе Луны, согласно которым температура лунной поверхности в месте забора проб превышает +50 °С.