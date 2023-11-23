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Максим Фадеев отреагировал на мировой успех песни «Мой мармеладный»

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал в соцсетях новость о том, что написанная им песня 20-летней давности «Мой мармеладный», которую исполнила певица Катя Лель, попал в топ-3 мировых трендов на Spotify. По его словам, этот факт доказывает, что люди в мире не хотят отмены русской культуры.
Максим Фадеев отреагировал на мировой успех песни «Мой мармеладный»
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

«Я всегда говорил, что однажды благодаря нашей культуре множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они её любят, что и доказал успех песни «Мой мармеладный» спустя 20 лет с момента релиза», — написал Фадеев на своей странице в соцсети.

В рейтинге Spotify песня обогнала хиты My Love Mine All Mine Mitski, Is It Over Now? Тейлор Свифт.

Ранее сообщалось, что последняя песня группы The Beatles Now and Then с вокалом Джона Леннона возглавила музыкальный рейтинг Великобритании.

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