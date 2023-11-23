Максим Фадеев отреагировал на мировой успех песни «Мой мармеладный»
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия».
«Я всегда говорил, что однажды благодаря нашей культуре множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они её любят, что и доказал успех песни «Мой мармеладный» спустя 20 лет с момента релиза», — написал Фадеев на своей странице в соцсети.
В рейтинге Spotify песня обогнала хиты My Love Mine All Mine Mitski, Is It Over Now? Тейлор Свифт.
Ранее сообщалось, что последняя песня группы The Beatles Now and Then с вокалом Джона Леннона возглавила музыкальный рейтинг Великобритании.