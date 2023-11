Максим Фадеев отреагировал на мировой успех песни «Мой мармеладный»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал в соцсетях новость о том, что написанная им песня 20-летней давности «Мой мармеладный», которую исполнила певица Катя Лель, попал в топ-3 мировых трендов на Spotify. По его словам, этот факт доказывает, что люди в мире не хотят отмены русской культуры.

Об этом пишет газета «Известия».

«Я всегда говорил, что однажды благодаря нашей культуре множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они её любят, что и доказал успех песни «Мой мармеладный» спустя 20 лет с момента релиза», — написал Фадеев на своей странице в соцсети.

В рейтинге Spotify песня обогнала хиты My Love Mine All Mine Mitski, Is It Over Now? Тейлор Свифт.

