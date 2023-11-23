Площади для выставки «ПРОреставрацию» увеличили вдвое в этом году

В Москве выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях» продлится с 30 ноября по 3 декабря.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что в этом году принято решение увеличить площадь экспозиции вдвое: с 2,5 тыс. кв. м в центре современного искусства «Винзавод» до 4,5 тыс. на двух этажах типографии Ивана Сытина, известного дореволюционного издателя.

На экспозиции представят более 100 передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников архитектуры.

В рамках выставки подготовлено свыше 200 мероприятий, в том числе различные мастер-классы для гостей.

Ранее сообщалось, что выставка «Екатерина I — наследница Петра Великого» пройдёт с 29 ноября 2023 года по 24 марта 2024 года в центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.