Площади для выставки «ПРОреставрацию» увеличили вдвое в этом году
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Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что в этом году принято решение увеличить площадь экспозиции вдвое: с 2,5 тыс. кв. м в центре современного искусства «Винзавод» до 4,5 тыс. на двух этажах типографии Ивана Сытина, известного дореволюционного издателя.
На экспозиции представят более 100 передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников архитектуры.
В рамках выставки подготовлено свыше 200 мероприятий, в том числе различные мастер-классы для гостей.
Ранее сообщалось, что выставка «Екатерина I — наследница Петра Великого» пройдёт с 29 ноября 2023 года по 24 марта 2024 года в центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.