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В Москве отреставрировали доходный дом Тюляевой

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании реставрационных работ доходного дома Тюляевой.
В Москве отреставрировали доходный дом Тюляевой
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Здание на улице Забелина, сочетающее в себе эклектику и модерн, было построено в 1900 году.

«До революции в доходном доме размещались большие квартиры — каждая занимала отдельный этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах — декоративная отделка потолков», — отметил мэр.

Реставраторы вернули объекту культурного наследия регионального значения первоначальные планировку и внешнее оформление.

Ранее сообщалось, что реставрацию особняка купцов Марковых в Москве завершат в I квартале 2024 года.

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