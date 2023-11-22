В Москве отреставрировали доходный дом Тюляевой
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Здание на улице Забелина, сочетающее в себе эклектику и модерн, было построено в 1900 году.
«До революции в доходном доме размещались большие квартиры — каждая занимала отдельный этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах — декоративная отделка потолков», — отметил мэр.
Реставраторы вернули объекту культурного наследия регионального значения первоначальные планировку и внешнее оформление.
Ранее сообщалось, что реставрацию особняка купцов Марковых в Москве завершат в I квартале 2024 года.