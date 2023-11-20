Реставрацию особняка купцов Марковых в Москве завершат в I квартале 2024 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице близится к завершению реставрация особняка купцов Марковых.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Он отметил, что в здании, построенном в конце ХIХ века, долгое время жил театральный режиссёр Константин Станиславский.

«За год специалисты отреставрировали фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. Благодаря этим мифологическим существам горожане назвали особняк «домом с пегасами», — написал Собянин.

По его словам, восстановить исторический облик особняка удалось благодаря архивным чертежам и фрагментам оригинальной отделки.

Завершение работ запланировали на I квартал 2024 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.