Актёр Гарик Харламов рассказал о фильме «Тёща», в котором он сыграл вместе с Ларисой Гузеевой. По сюжету главные герои ненавидят друг друга, но в какой-то момент им приходится поменяться телами.

«В «Тёще» мне очень понравилась идея дуэта с Ларисой. Клянусь, если бы мне просто прислали сценарий и партнёршей была бы другая актриса, я бы не согласился. Сюжет с переменой тел был отработан в «Любви-моркови», — заявил Харламов в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в «Тёще» получилась другая история.

Актёр также сообщил, что в будущем хотел бы озвучить злодея в мультфильме. Не исключает он и драматических ролей.

«К ним надо медленно, аккуратно, осторожно прийти. Сначала сделать что-нибудь переходное. Приучить зрителя, что Гарик Харламов — это не обязательно чистая комедия», — сказал он.

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