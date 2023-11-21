Актёр Сопельник рассказал о своей роли в сериале «Абрек»

Актёр Артур Сопельник рассказал подробности о своей роли в сериале «Абрек», снятом по книге Джамбулата Умарова.

«Это была роль на сопротивление. Потому что, даже когда что-то рассказываю, я всё это ещё и показываю всем своим телом. А для роли Володи полностью всё это отключил», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в некоторых сценах приходилось максимально себя контролировать, чтобы получился тот герой, которого все увидят.

Как отметил Сопельник, ему было интересно, будет ли роль Абрека исполнять настоящий волк или это будет графика.

«Для меня до сих пор остаётся загадкой, как Александра, тренер и мама Джина — волка, который исполнял роль Абрека, — так его натренировала», — добавил он.

Ранее актёр Юрий Стоянов рассказал о своём графике съёмок на ближайшие годы.