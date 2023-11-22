На открытии кинофестиваля в Тюмени покажут фильм «Каравелла Крапивина»

Режиссёр Дмитрий Колобов покажет свой фильм «Каравелла Крапивина» на открытии кинофестиваля «КинЗА» в Тюмени 7 декабря 2023 года.

Об этом сообщает URA.RU.

«Идея родилась достаточно просто — мы с командой нигде не нашли подобных фильмов о нашем земляке. Мы постарались уделить больше внимания Крапивину, как человеку, а не как писателю. Этот фильм мы несколько дней назад представили на международном кинофестивале «Медный цветок», — рассказал Колобов.

Отмечается, что на кинофестивале будет представлено более 40 документальных фильмов со всей страны.

Также запланированы мастер-классы и круглые столы.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Музыкальное сердце театра» впервые состоится в Самарской области.