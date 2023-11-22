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В Пермском крае предупредили о сильных снегопадах 23 ноября

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В Пермском крае предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Сильные снегопады ожидаются 23 ноября.
В Пермском крае предупредили о сильных снегопадах 23 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное Министерство территориальной безопасности.

«По данным Пермского ЦГМС, 23 ноября в Пермском крае ожидается прохождение неблагоприятных погодных явлений: снег, местами сильный. В отдельных районах гололёдно-изморозевые отложения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что резкая смена погоды ожидается в столичном регионе в четверг, 23 ноября.

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