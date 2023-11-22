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Тишковец: в ночь на 23 ноября столичный регион окажется в «арктическом мешке»

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что резкая смена погоды ожидается в столичном регионе в четверг, 23 ноября.

«В ночь на четверг столичный регион окажется в мешке арктического холода и зоне десятиградусных морозов с эффектом вымерзания водяного пара из атмосферы, что будет локально провоцировать выпадение незначительных кристаллических осадков», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, днём в четверг столица окажется в зоне тёплого циклона, что может привести к сильному снегопаду.

«В результате чего к вечеру закружат метели с ухудшением видимости в ночь на пятницу до 1 км и меньше. К трём часам ночи видимость будет ухудшаться до 250 м», — сообщил Тишковец.

В выходные высота сугробов в столичном регионе, как ожидается, достигнет 9 — 10 см.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с URA.RU заявил, что в регионы юго-запада Сибири придёт тепло, сравнимое с октябрьскими температурами.

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